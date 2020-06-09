В России выздоровела половина заразившихся коронавирусом

Половина заразившихся коронавирусом в России уже выздоровела, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Число вылечившихся достигло 242 397 человек.

Только за последние сутки в стране выписали 11 709 пациентов, у которых раньше был диагностирован коронавирус. Это максимальный показатель с 26 мая и второй с начала пандемии. За счет этого во вторник доля уже выздоровевших достигла 49,96%.

Во вторник в штабе сообщили еще о 8 595 заразившихся, их общее число составило 485 253. Суточный рост в относительном выражении обновил минимум, опустившись до 1,8%.

За сутки из-за коронавируса в России умер 171 человек, за все время — 6 142. Условный уровень смертности вырос с 1,25% до 1,27%, следует из подсчетов ТАСС.

При этом коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный, остался на уровне 1,01.

Ситуация в Москве

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении города к нормальной жизни после двух с лишним месяцев режима всеобщей самоизоляции. Самоизоляция, пропускной режим и график прогулок в столице уже отменены, также в городе смогли возобновить работу многие предприятия сферы услуг, например салоны красоты.

За минувшие сутки в Москве выявили 1 572 случая заражения, меньше этот показатель был еще 16 апреля. Всего в столице коронавирус нашли у 198 590 человек, но из них только 85 824 продолжают лечение в данный момент.

Число уже выздоровевших в городе достигло 109 737, это 55,26% всех инфицированных. Количество жертв нового заболевания составило 3 029, таким образом, условный уровень смертности в Москве вырос до 1,53%.

По подсчетам ТАСС, коэффициент распространения коронавируса в столице немного увеличился, с 0,93 до 0,94.

Ситуация в регионах

Во вторник впервые с начала пандемии на Москву пришлось менее 20% новых случаев заражения — 18,3%. Доля столицы в общероссийской статистике вновь уменьшилась, с 41,3% до 40,9%.

Наибольший прирост числа инфицированных вновь зафиксирован в Центральной России, где за вычетом Москвы выявили 2 194 случая. Треть из них зарегистрировали в Подмосковье — 739. Среди других регионов с самым большим приростом — Воронежская, Орловская и Смоленская области.

Второе место занял Приволжский федеральный округ, в котором число заразившихся увеличилось на 1 226. Там рост заболеваемости отмечается в Пензенской и Саратовской областях, а также Мордовии.

На третье место вышла Сибирь — 822 новых пациента. Среди сибирских регионов количество инфицированных в последние дни быстро растет в Иркутской области и Туве.

Только в двух из восьми федеральных округов коэффициент распространения коронавируса по состоянию на 9 июня оказался ниже единицы — в Северо-Западной России (0,93) и на Урале (0,98). В половине регионов Северо-Запада показатель меньше 1, причем в Ненецком автономном округе он опустился до нуля — там уже четыре дня подряд не выявляют ни одного заразившегося.