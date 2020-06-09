Муж Скабеевой обратился к репортерам после ДТП с Ефремовым 

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«Надо помочь семье Сергея Захарова. Просьба репортерам добыть верифицированные номера карт жены и детей», — написал Попов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Также Попов рассказал , как около 20 лет назад во Франции он оказался в одном автобусе с Ефремовым и другими актерами.

«Невменько. Орал, ругался, порывался выйти на ходу. Ему тогда со всей дури втащил Володя Вдовиченков. Актёр заткнулся и мы спокойно продолжили путь. Ефремову сегодня никто не втащил», — рассказал телеведущий.

Как писал «Рамблер», ДТП произошло поздним вечером 8 июня в Москве. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.

Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян.

Против Ефремова возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание за это составляет 12 лет тюрьмы.