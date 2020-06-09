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Муж Скабеевой обратился к репортерам после ДТП с Ефремовым 

Мария Иванова 37 минут назад
Муж Скабеевой обратился к репортерам после ДТП с Ефремовым
Фото: РИА Новости
Ведущий канала «Россия-1» Евгений Попов призвал помочь семье Сергея Захарова, погибшего в устроенном актером Михаилом Ефремовым ДТП. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Надо помочь семье Сергея Захарова. Просьба репортерам добыть верифицированные номера карт жены и детей», — написал Попов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Также Попов рассказал, как около 20 лет назад во Франции он оказался в одном автобусе с Ефремовым и другими актерами.
«Невменько. Орал, ругался, порывался выйти на ходу. Ему тогда со всей дури втащил Володя Вдовиченков. Актёр заткнулся и мы спокойно продолжили путь. Ефремову сегодня никто не втащил», — рассказал телеведущий.
Как писал «Рамблер», ДТП произошло поздним вечером 8 июня в Москве. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.
Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян.
Против Ефремова возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание за это составляет 12 лет тюрьмы.
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Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Евгений Попов
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