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«Пьяная тварь и убийца»: Соловьев обрушился на Ефремова 

Артём Кульша 19 минут назад
«Пьяная тварь и убийца»: Соловьев обрушился на Ефремова
Фото: globallookpress.com
Актер Михаил Ефремов — пьяная тварь и убийца. Об этом журналист Владимир Соловьев заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
Мужчина, находившийся за рулем «Лады», скончался в результате полученных травм. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Актер был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
«Ефремов — убийца! Михаил Ефремов — убийца… Ефремов — убийца! И если сейчас вы, сволочи, начнете отмазывать эту убийцу, то вы — соучастники этого убийства! Вам, либерастные сволочи, вы считаете все можно?! Ваш кумир — пьяная тварь и убийца! Вот живите с этим!» — заявил Соловьев в эфире шоу «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ».
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Общество , Михаил Ефремов , Владимир Соловьев , Вести ФМ
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