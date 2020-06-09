«Пьяная тварь и убийца»: Соловьев обрушился на Ефремова 

Актер Михаил Ефремов — пьяная тварь и убийца. Об этом журналист Владимир Соловьев заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

Мужчина, находившийся за рулем «Лады», скончался в результате полученных травм. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Актер был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.