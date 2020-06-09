Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена Захарова будет добиваться наказания для Ефремова 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
Жена Захарова будет добиваться наказания для Ефремова
Фото: ТАСС
Жена Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявила, что будет добиваться наказания для виновника аварии. Видеозапись ее слов опубликовал Telegram-канал Mash.
На видео журналисты пытаются поговорить с женой Захарова, и она очень лаконично отвечает на вопросы. Так, на просьбу рассказать о погибшем муже, женщина ответила, что он был «самым лучшим».
При этом, отвечая на вопрос — будет ли она добиваться наказания для Ефремова, жена погибшего в ДТП громко ответила: «Обязательно!».
«Рамблер» писал, что вечером 8 июня Ефремов, будучи пьяным, за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем Lada. В результате ДТП Сергей Захаров получил серьезные травмы, врачам не удалось его спасти.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Жена Ефремова объяснила его поведение после ДТП
Жена Ефремова объяснила его поведение после ДТП
«У меня денег много»: Ефремов прокомментировал ДТП
«У меня денег много»: Ефремов прокомментировал ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Видео
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
00:11
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Происшествия
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
00:44
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
Армия
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
01:16
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
Армия
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение