Жена Захарова будет добиваться наказания для Ефремова 

На видео журналисты пытаются поговорить с женой Захарова, и она очень лаконично отвечает на вопросы. Так, на просьбу рассказать о погибшем муже, женщина ответила, что он был «самым лучшим».

При этом, отвечая на вопрос — будет ли она добиваться наказания для Ефремова, жена погибшего в ДТП громко ответила: «Обязательно!».

«Рамблер» писал, что вечером 8 июня Ефремов, будучи пьяным, за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем Lada. В результате ДТП Сергей Захаров получил серьезные травмы, врачам не удалось его спасти.