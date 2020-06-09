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Дочь Навального вернется из США в Россию 

Артём Кульша и ещё 1 56 минут назад
Дочь Навального решила вернуться в Россию
Фото: РИА Новости
Дочь политика Алексея Навального Дарья потратила более 500 тысяч рублей на проживание в США во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и решила вернуться в Россию. Об этом сообщает канал «Фонд бабла с коррупцией» на платформе «Яндекс. Дзен».
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», 19-летняя Навальная стала студенткой Стэнфордского университета. Он находится в населенном пункте Стэнфорд, штат Калифорния, США. Ранее Навальная рассказывала, что учится бесплатно, однако родители оплачивают ее проживание.
После начала пандемии коронавирусной инфекции, два месяца назад, руководство Стэнфордского университета рекомендовало всем студентам покинуть кампус. Навальная этого не сделала.
22 мая она опубликовала на своем YouTube-канале видео о том, как Стэнфорд живет во время карантина. Навальная провела экскурсию по кампусу и его окрестностям, а также сообщила, что в ближайшее время вернется в Россию.
«Всего за период обучения дочери в США безработному российскому блогеру предстоит заплатить более 8,5 миллиона рублей», — сообщает «Фонд бабла с коррупцией».
По информации канала, проживание Навальной в Стэнфорде лишь во время пандемии коронавирусной инфекции стоило ее родителям 560 тысяч рублей.
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Общество , Алексей Навальный , США
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