Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Добрейший человек»: родные о погибшем в ДТП с Ефремовым 

Артём Кульша и ещё 1 1 час назад
«Добрейший человек»: родные о погибшем в ДТП с Ефремовым
Фото: ТАСС
Курьер Сергей Захаров, погибший в результате дорожно-транспортного происшествия с участием актера Михаила Ефремова, работал в Москве из-за кризиса и был добрейшим человеком. Об этом его родственница рассказала телеграм-каналу Life Shot.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов, будучи пьяным, за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada), которым управлял Захаров.
Курьер с различными травмами в тяжелом состоянии был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а некоторое время спустя скончался.
Его родственница рассказала Life Shot, что Захаров жил в Рязани вместе с семьей — женой, двумя детьми и матерью, — а в Москве работал, так как из-за кризиса не смог найти работу в Рязани. До того как утроиться курьером, он был охранником и собирал стеллажи для магазинов.
«Он был самым добрым человеком из всех, кого я знала», — добавила собеседница канала.
Ефремов не получил серьезных травм в результате аварии и был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс
Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс
Видео
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
00:11
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Происшествия
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
00:44
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
Армия
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
01:16
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
Армия
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение