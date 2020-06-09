«Добрейший человек»: родные о погибшем в ДТП с Ефремовым 

Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов, будучи пьяным, за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada), которым управлял Захаров.

Курьер с различными травмами в тяжелом состоянии был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а некоторое время спустя скончался.

Его родственница рассказала Life Shot, что Захаров жил в Рязани вместе с семьей — женой, двумя детьми и матерью, — а в Москве работал, так как из-за кризиса не смог найти работу в Рязани. До того как утроиться курьером, он был охранником и собирал стеллажи для магазинов.

«Он был самым добрым человеком из всех, кого я знала», — добавила собеседница канала.

Ефремов не получил серьезных травм в результате аварии и был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».