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В России за сутки умер 171 пациент с коронавирусом 

RT на русском 37 минут назад
В России за сутки умер 171 пациент с коронавирусом
Фото: РИА Новости
В России за сутки зафиксирован 171 летальный случай среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время пандемии в стране скончались 6142 человека.
Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Накануне сообщалось о смерти 112 пациентов с COVID-19.
Ранее Министерство здравоохранения России утвердило рекомендации по кодированию причин смерти людей с коронавирусом.
Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.
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Общество , Происшествия
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