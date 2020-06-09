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В Крыму выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В Крыму выявили 11 новых носителей коронавируса
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о выявлении за прошедшие сутки новых 11 случаев коронавирусной инфекции, общее число достигло 457.
"За 8 июня на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Десять из них выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, один случай — при обращении за медицинской помощью", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", отметив, что все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 457 случаев новой коронавирусной инфекции, написал он. Выздоровевших за весь период 324 человека.
Глава Крыма распорядился открыть для жителей региона с 15 июня все санатории и гостиницы республики, а не только санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией, как планировалось ранее. С 15 июня также откроются спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятий легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Сергей Аксенов , Республика Крым
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