В Крыму выявили 11 новых носителей коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о выявлении за прошедшие сутки новых 11 случаев коронавирусной инфекции, общее число достигло 457.

"За 8 июня на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Десять из них выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, один случай — при обращении за медицинской помощью", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", отметив, что все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 457 случаев новой коронавирусной инфекции, написал он. Выздоровевших за весь период 324 человека.

Глава Крыма распорядился открыть для жителей региона с 15 июня все санатории и гостиницы республики, а не только санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией, как планировалось ранее. С 15 июня также откроются спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятий легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.