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Более половины россиян собрались за рубеж после открытия границ 

Газета.Ru 37 минут назад
Россияне засобирались за границу
Фото: Газета.Ru
Больше половины опрошенных жителей России (52%) заявили, что в случае открытия границ и полной отмены ограничений этим летом поедут путешествовать по миру. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса OneTwoTrip.
Чаще всего россияне называли в качестве страны, в которую бы они хотели поехать в отпуск, Италию, Испанию и Грецию. За такой вариант проголосовали 38,1%. Еще 23% привлекли Прибалтика, Болгария и Армения, а почти 15% думали об Африке, 12,6% — об Азии. По 5% опрошенных хотели побывать в США и Австралии.
Также в случае отмены мер, введенных из-за коронавируса, почти четверть респондентов (24%) были готовы остаться внутри страны и отдыхать на отечественных курортах, еще 7,7% опрошенных сказали, что думают о таком варианте и склоняются к нему.
Всего в опросе поучаствовали 2,1 тыс. человек.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ откроет границы для выезда граждан за рубеж на работу, учебу или лечение
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Общество , Михаил Мишустин , Испания , Италия
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