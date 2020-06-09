Россияне засобирались за границу

Больше половины опрошенных жителей России (52%) заявили, что в случае открытия границ и полной отмены ограничений этим летом поедут путешествовать по миру. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса OneTwoTrip.

Чаще всего россияне называли в качестве страны, в которую бы они хотели поехать в отпуск, Италию Испанию и Грецию. За такой вариант проголосовали 38,1%. Еще 23% привлекли Прибалтика, Болгария и Армения, а почти 15% думали об Африке, 12,6% — об Азии. По 5% опрошенных хотели побывать в США и Австралии.

Также в случае отмены мер, введенных из-за коронавируса, почти четверть респондентов (24%) были готовы остаться внутри страны и отдыхать на отечественных курортах, еще 7,7% опрошенных сказали, что думают о таком варианте и склоняются к нему.

Всего в опросе поучаствовали 2,1 тыс. человек.