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«Пьяный ужас»: Милонов потребовал посадить Ефремова 

Павел Тиунов 38 минут назад
«Пьяный ужас»: Милонов потребовал посадить Ефремова
Фото: РИА Новости
Актера Михаила Ефремова необходимо посадить в тюрьму за «пьяный ужас», заявил «Комсомольской правде» депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Так парламентарий прокомментировал ДТП, которой устроил артист, будучи нетрезвым за рулем своего джипа.
Как сообщал «Рамблер», инцидент с участием заслуженного артиста РФ произошел вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади в Москве. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee в пьяном виде, решил развернуться через две сплошные линии на проезжей части и в результате протаранил встречную Lada.
Водитель отечественной легковушки Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован медиками «скорой помощи». Наутро 9 июня мужчина скончался от внутреннего кровотечения. В отношении Ефремова завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя ситуацию, заявил, что актер, устроивший ДТП, серьезно болен.
Парламентарий уверяет, что неоднократно призывал «сдать Ефремова на принудительное лечение от пьянки», но его не послушали.
«Теперь он устроил пьяный ужас. Лечить поздно. Только тюрьма», — подчеркнул парламентарий.
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Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Виталий Милонов , Госдума , Комсомольская правда
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