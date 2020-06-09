«Пьяный ужас»: Милонов потребовал посадить Ефремова 

Как сообщал «Рамблер», инцидент с участием заслуженного артиста РФ произошел вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади в Москве. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee в пьяном виде, решил развернуться через две сплошные линии на проезжей части и в результате протаранил встречную Lada.

Водитель отечественной легковушки Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован медиками «скорой помощи». Наутро 9 июня мужчина скончался от внутреннего кровотечения. В отношении Ефремова завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя ситуацию, заявил, что актер, устроивший ДТП, серьезно болен.

Парламентарий уверяет, что неоднократно призывал «сдать Ефремова на принудительное лечение от пьянки», но его не послушали.