В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса 

Сергей Цивилев. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 48 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области

"Еще у сорока восьми пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Итого в инфекционных больницах Кузбасса пятьсот четырнадцать больных коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре , 29 новых случаев заражения выявлено в Новокузнецке, девять — в Кемерово, пять — в Прокопьевске, два — в Белово, по одному — в Гурьевском, Кемеровском и Прокопьевском районах.

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10048 человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.