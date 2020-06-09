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В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса 

РИА Новости 2 часа назад
В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 48 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у сорока восьми пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Итого в инфекционных больницах Кузбасса пятьсот четырнадцать больных коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 29 новых случаев заражения выявлено в Новокузнецке, девять — в Кемерово, пять — в Прокопьевске, два — в Белово, по одному — в Гурьевском, Кемеровском и Прокопьевском районах.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10048 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Сергей Цивилев , Роспотребнадзор , РИА Новости , Кемеровская Область
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