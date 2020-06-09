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ВОЗ: бессимптомные носители коронавируса не заразны 

Газета.Ru 53 минуты назад
Бессимптомных носителей коронавируса «амнистировали»
Фото: РИА Новости
Бессимптомная передача коронавируса встречается крайне редко. Об этом заявила технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове во время медиабрифинга организации.
«Исходя из имеющихся у нас данных, кажется маловероятным, чтобы бессимптомный носитель передал инфекцию кому-то еще, — сказала она. — У нас есть ряд отчетов из других стран. Там следят за бессимптомными носителями, за их контактами, и не обнаруживают дальнейшей передачи. Это происходит очень редко».
Однако, отметила ван Керкхове, к бессимптомным случаям часто ошибочно относят случаи COVID-19 с легким течением, а также с нетипичными или еще не проявившимися симптомами. При этом заразным человек становится за 2-3 дня до появления симптомов. Бессимптомное течение заболевания подразумевает отсутствие симптомов на протяжении всей болезни.
«Когда мы просматриваем данные и выясняем, сколько на самом деле было бессимптомных случаев, мы обнаруживаем, что часто речь на самом деле идет о слабовыраженных симптомах», — подчеркнула она.
Почти половина случаев заражения происходит до того, как у пациента проявятся симптомы, отметили специалисты ВОЗ. Но это не значит, что у него бессимптомная инфекция — симптомы просто еще не проявились.
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Общество , ВОЗ
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