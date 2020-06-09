Цены на отдых в России взлетят

Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов газете "Известия".

"Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены, — считает эксперт. — По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть, более чем на 20-30%", — отметил Курносов изданию. Он добавил, что въездной туризм, вероятнее всего, будет на нулевом уровне.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил "Известиям", что восстановление отечественной туриндустрии займет не менее полутора лет. "До 1 июня туристические потоки были нулевыми. В такой ситуации государство должно не только развивать инфраструктуру в местах отдыха, но и поддерживать потребителя. Если сравнивать с прошлым годом, то их будет меньше на 50%, а может и больше", — подчеркнул он.

Пресс-служба Минтранса отметила газете, что в настоящее время нужно организовать перевозки внутри страны с соблюдением мер против распространения коронавируса. В ведомстве добавили, что только после предварительной работы туротрасли по обеспечению безопасной доставки россиян в места отдыха может идти речь о возобновлении международных полетов.

В конце марта Россия на фоне пандемии закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Россия с 1 февраля ограничила полеты в Китай, за ним последовали Южная Корея, Иран. В марте, с появлением очага инфекции в Европе, были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а через несколько дней — практически на всю Европу. С 27 марта Россия полностью закрыла международное авиасообщение. Давление на перевозки оказал и режим самоизоляции в большинстве регионов России, в итоге пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился на 91,8%, до 770 тыс. пассажиров.