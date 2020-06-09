Ройзмана госпитализировали с коронавирусом 

Политик Евгений Ройзман , заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, был госпитализирован. Об этом он сам сообщил изданию «Знак».

Ройзман — основатель фонда «Город без наркотиков», бывший депутат Государственной думы и экс-глава Екатеринбурга. Вчера, как сообщал «Рамблер», он рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, болезнь протекает бессимптомно, он самоизолировался в своей домашней библиотеке.

«Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь», — добавил политик.

Сегодня он сообщил «Знаку», что у него была диагностирована пневмония и по этой причине он был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №40 в Екатеринбурге. Ройзман рассказал, что чувствует себя нормально, никаких симптомов у него нет, а лечение он проходит стандартное.

«Эпидемия не закончилась. Нужно очень внимательно следить, задеть может каждого. Болезнь коварная», — добавил он.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 7,1 миллиона человек.