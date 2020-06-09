Ройзман госпитализирован

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман , у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией. Об этом он сообщил Интерфаксу.

«Госпитализировали вчера вечером. Сделали КТ, и сразу в больницу. Пневмония развивается», — заявил он.

При этом Ройзман заявил, что у него нет симптомов болезни. Он добавил, что чувствует себя хорошо.

По его словам, при COVID-19 сначала «появляются лёгкие признаки простуды», после чего «оказывается, что лёгкие поражены». Ройзман отметил, что «в этом и опасность».

Ранее Ройзман сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.