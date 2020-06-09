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Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Ройзман госпитализирован
Фото: РИА Новости
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией. Об этом он сообщил Интерфаксу.
«Госпитализировали вчера вечером. Сделали КТ, и сразу в больницу. Пневмония развивается», — заявил он.
При этом Ройзман заявил, что у него нет симптомов болезни. Он добавил, что чувствует себя хорошо.
По его словам, при COVID-19 сначала «появляются лёгкие признаки простуды», после чего «оказывается, что лёгкие поражены». Ройзман отметил, что «в этом и опасность».
Ранее Ройзман сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.
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Общество , Евгений Ройзман , Интерфакс , Екатеринбург
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