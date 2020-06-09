8 июня в России стартовала акция "Неделя донорства". Этот марафон приурочен ко всемирному дню донора. Суть акции в том, что доноры по всей стране сдают свою кровь для помощи нуждающимся в переливании. Поучаствовать в акции можно в специализированных центрах по всей стране. Донором может стать любой здоровый человек без вредных привычек. Основные условия для доноров: возраст старше 18 лет и масса более 50 кг. Сдать кровь приглашаются все желающие в рамках масштабной всероссийской донорской акции в рамках проекта #МыВместе. Донации пройдут в 85 регионах страны с 8 по 14 июня.
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
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