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Появилось видео старта акции «Неделя донорства» 

Вадим Дроздов 19 минут назад
8 июня в России стартовала акция "Неделя донорства". Этот марафон приурочен ко всемирному дню донора. Суть акции в том, что доноры по всей стране сдают свою кровь для помощи нуждающимся в переливании. Поучаствовать в акции можно в специализированных центрах по всей стране. Донором может стать любой здоровый человек без вредных привычек. Основные условия для доноров: возраст старше 18 лет и масса более 50 кг. Сдать кровь приглашаются все желающие в рамках масштабной всероссийской донорской акции в рамках проекта #МыВместе. Донации пройдут в 85 регионах страны с 8 по 14 июня.
Общество , Видео
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