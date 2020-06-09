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Петербург вслед за Москвой анонсировал снятие ограничений 

Lenta.ru 13 минут назад
Еще один город в РФ анонсировал снятие ограничений
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Власти Санкт-Петербурга анонсировали поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусном. Об этом заявил глава города Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург», передает РИА Новости. По его словам, такая работа ведется с Роспотребнадзором. План будет озвучен в ближайшее время.
Беглов отметил, что необходимо действовать максимально осторожно и выверять каждый шаг при отмене ограничений. «На прошлой неделе мы по согласованию с главным санитарным врачом разрешили открыть храмы для верующих и кладбища для посещения. С 8 июня возобновляют работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 квадратных метров», — напомнил он.
В настоящее время система здравоохранения города все еще сталкивается в большой нагрузкой, добавил губернатор. Однако на текущей неделе будет утвержден план поэтапного восстановления профильной работы медицинских организаций при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.
«В первую очередь к плановой работе вернутся федеральные стационары, те, что были перепрофилированы для работы с новой коронавирусной инфекцией. Далее к восстановлению работы по основному профилю поэтапно приступят клиники, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь», — заключил он.
8 июня мэр Москвы Сергея Собянин объявил, что с 9 июня в Москве будут отменены пропускной режим, режим самоизоляции и график прогулок. С 16 июня в столице заработают летние веранды кафе, а также откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки. С 23 июня возобновится пассажирская навигация по Москве-реке и работа детских садов и спортивных центров.
В России за последние сутки было выявлено 8985 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 476 043 случая заражения коронавирусом. Из них 230 тысяч выздоровели, почти 6 тысяч скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.
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Общество , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга , ВОЗ , Роспотребнадзор , РИА Новости , Москва , Санкт-Петербург
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