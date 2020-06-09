Еще один город в РФ анонсировал снятие ограничений

Беглов отметил, что необходимо действовать максимально осторожно и выверять каждый шаг при отмене ограничений. «На прошлой неделе мы по согласованию с главным санитарным врачом разрешили открыть храмы для верующих и кладбища для посещения. С 8 июня возобновляют работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 квадратных метров», — напомнил он.

В настоящее время система здравоохранения города все еще сталкивается в большой нагрузкой, добавил губернатор. Однако на текущей неделе будет утвержден план поэтапного восстановления профильной работы медицинских организаций при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

«В первую очередь к плановой работе вернутся федеральные стационары, те, что были перепрофилированы для работы с новой коронавирусной инфекцией. Далее к восстановлению работы по основному профилю поэтапно приступят клиники, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь», — заключил он.

8 июня мэр Москвы Сергея Собянин объявил, что с 9 июня в Москве будут отменены пропускной режим, режим самоизоляции и график прогулок. С 16 июня в столице заработают летние веранды кафе, а также откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки. С 23 июня возобновится пассажирская навигация по Москве-реке и работа детских садов и спортивных центров.