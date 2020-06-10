Падение карантина: какие страны ждут россиян на отдых 

Кипр открыл пляжный сезон для 13 европейских стран. А с 20 июня в Ларнаке и Пафосе сможет отдыхать почти вся Европа. Россиян там пока не ждут из-за высокого уровня распространения коронавируса в стране. Но даже когда границы будут открыты, российские власти могут предпочесть восстановить отечественную туриндустрию.

Кипр открыл международные аэропорты в Ларнаке и Пафосе, но пока только для 13 стран из группы А — условно безопасной по уровню распространения вируса. Всего в этой группе 19 стран.

Первыми в аэропорт Ларнаки прибыли туристы из Израиля , сообщил Reuters. На первом рейсе были всего 22 человека. Их лично встречал министр транспорта страны Яннис Карусос.

Министр объявил прибывшим, что коронавируса на Кипре нет. То есть фактически в Европе стартовал пляжный сезон.

При этом кипрские власти не ожидают, что стране удастся быстро восстановить турпоток. До пандемии отдыхать на Кипр приезжали граждане 40 стран. Туризм приносил в бюджет до 13% ВВП. Сейчас власти ставят задачу достичь хотя 30% от того турпотока, что был в прошлом году.

С 20 июня Кипр откроется для туристов еще из шести стран группы В.

России нет ни в одной из групп. При этом кипрское направление было одним из самых массовых для россиян.

По количеству отдохнувших на Кипре Россия практически не уступала Англии . Британцев, кстати, тоже нет в «зеленых» группах безопасности.

Правительство острова поддерживает туризм беспрецедентными мерами. За счет бюджета обещают покрыть проживание, питание и медицинское обслуживание в случае, если приезжие «подхватят» на курорте COVID-19. С открытием международных рейсов на Кипре заработали торговые центры, бары и рестораны (в том числе внутренние помещения). Аквапарки откроются в конце недели.

На официальном сайте «Аэрофлота» можно оформить вылет в Ларнаку с 30 июня. Тур обойдется в 29 тысяч рублей, лететь придется с пересадкой через Белоруссию . Время в пути составит 38-40 часов. Но очевидно, что полетные программы еще не сформированы и после снятия карантина могут появиться более привлекательные предложения.

Греция, Сербия, Кроме Кипра очевидную готовность принимать туристов демонстрируют Турция Чехия и даже Италия . «Мы общаемся с партнерами из других стран, чувствуем их заинтересованность в приеме туристов из России. И сами готовы открыть сезон сразу после соответствующего решения властей», — сообщили «Газете.Ru» в туркомпании TUI Россия.

В середине июня, как ожидается, откроются курорты Кубы . Пока для местных. Об этом 29 мая сообщал АТОР со ссылкой на посольство Республики Куба в России. Сейчас проходит реновация отелей и восстановление песчаной полосы пляжей в Варадеро. C 1 июля Куба, закрывшаяся в апреле, откроется для США, Канады и позднее для других стран.

Туры в Египет по-прежнему остаются под вопросом, хотя на этой неделе МИД РФ сообщил, что Россия «заинтересована в скорейшем возобновлении полноформатного авиасообщения» с этой страной.

Ранее на египетских курортах ежегодно отдыхали по 3 млн россиян. Но в ноябре 2015 года, после теракта в небе над Синаем, Россия закрыла авиасообщение со страной. Можно улететь в Каир, но на египетские курорты чартеры по-прежнему не доставляют.

Практически незамеченным осталось заявление Китая об открытии с 8 июня международного сообщения, в том числе на пляжи Хайнаня и в Ухань, считающийся «родиной коронавируса», с чем, кстати, китайские власти не согласны.

Впрочем, Китай и Куба не в топе интересов россиян. Неподдельный интерес для отдыха вызывает только европейское направление. Тем более что значительная часть российских туристов так и не смогла отдохнуть в ЕС из-за пандемии и введения режима самоизоляции. За оплаченные, но нереализованнные туры можно либо потребовать возврат денег, либо согласиться на ваучер. Большинство предпочли ваучер.

На аннулирование решили пойти только 15% клиентов TUI Россия, что, судя по всему, отражает реальное положение на рынке в целом.

Остальные согласились на перебронирование отдыха на осень 2020 или на аналогичные даты 2021 года. Сроки отдыха на зарубежных курортах пока не известны, поскольку правительство пока не рекомендует вылеты и авиакомпании ждут официального разрешения на вылеты.

На этой неделе стало известно, что ваучер на отложенный отдых можно реализовать и на российских курортах, например на Байкале. «Тот уровень сервиса, который подразумевал тур за рубеж, наши туристы получат и на Байкале: перелет, трансфер до отеля, экскурсии», — подтвердили в пресс-службе TUI.

По данным Российского союза туриндустрии, с 16 июня могут возобновить работу тысячи турагентств по всей России, и это поможет снять проблемы с реализацией ваучеров и активизирует покупку новых туров. Процедура депонирования средств клиентов, не воспользовавшихся туруслугой, пока еще не прописана законодателем, деньги, полученные туркомпаниями от туристов, депонируются по договоренности сторон и в этой ситуации немало нерешенных юридических нюансов, признают участники рынка.

Другой нюанс заключается в том, что Кипр, Греция, Турция, а также Грузия и Египет — прямые конкуренты российским летним курортам. Если открыть эти страны, то Крым и Краснодарский край просядут.

По этой причине ожидать от российских властей зеркального открытия границ не стоит.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что это невозможно хотя бы из-за разного уровня заболеваемости коронавирусом в разных странах, в том числе европейских. «Например, Испания планирует открыть границу, но как? Велкам в любой регион страны, говорят испанцы, но при условии, что оттуда, откуда вы въезжаете, уровень зараженности был бы не выше, чем у нас. Швецию, например, там не ждут вообще. Россию тоже пока не ждут, но мы стараемся снизить зараженность», — говорит Барзыкин.

Нет ничего удивительного в том, что каждая страна отрабатывает первым делом внутреннюю или даже политическую повестку по поддержке туристической отрасли. «Так делают все страны, а не только Россия. Какие могут быть упреки в том, что открываются сначала черноморские курорты Крыма и Краснодарского края, а Турция откладывается?» — говорит представитель туротрасли.

При этом ситуация так быстро меняется, что сейчас даже отечественные курорты не готовы к массовым заездам. Не везде отменен даже региональный карантин.

Равномерного восстановления турпотока не стоит ждать еще по одной причине, отмечает Барзыкин: турист, российский в том числе, сейчас массово не поедет в сомнительное место из страха заболеть.

«Наш турист теперь все внимательно изучит, поймет, что его ждет по приезду. Некоторые страны жестко потребуют иммунный паспорт, а Турция, например, всего лишь проверит выборочно. Но Кипр действительно все так устроил, что эта страна, судя по всему, станет после пандемии первой из европейских стран, привлекательной для отдыха россиян», — прогнозирует Барзыкин.

Тема возобновления авиаперевозок на международных маршрутах на повестке дня, точных дат пока нет, уточнил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Сейчас российская граница открывается только для лечения, учебы и работы за рубежом. Соответствующее распоряжение премьер Михаил Мишустин подписал 8 июня и поручил подготовить варианты возобновления международных полетов.

Также он призвал не планировать зарубежных поездок этим летом. «Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», — рекомендовал премьер 25 мая на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.