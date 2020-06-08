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Россиянам разрешили покидать страну 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Россиянам разрешили покидать страну
Фото: Национальная Служба Новостей
Туризма это не касается. Уход за близкими родственниками, лечение, работа и учеба — таков скромный перечень причин, по которым граждане России вновь могут выезжать за границу. Аналогичный набор касается иностранцев, которым необходимо въехать в Россию. Это предусмотрено распоряжением Правительства РФ, подписанным 6 июня и вступившим в силу со дня подписания. И сопряжена возможность такой поездки со сбором целого ряда документов — определенного набора для конкретной цели поездки. Так, для выезда на лечение необходимо предъявить подтверждающие документы от принимающей медицинской организации с указанием времени проведения лечения, а также документы от Минздрава России. Выезд за рубеж на работу возможен при наличии контракта с иностранным работодателем, разрешения на работу в стране назначения и разрешение на право въезда в иностранное государство с целью осуществления трудовой деятельности.
О возможности поездок в туристических или иных рекреационных целях речи пока и близко не идет. Тем более, что Всемирная организация здравоохранения заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе. По ее данным, несмотря на улучшение ситуации в Европе, в целом в мире наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.
И все же надежды на скорое открытие хотя бы некоторых популярных туристических направлений сохраняются. Сообщалось, в частности, что Росавиация предложила Роспотребнадзору проработать вопрос о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. Сначала полеты могут возобновиться в страны ЕАЭС и СНГ, а затем — в некоторые страны Европы, включая Турцию, Китай и Южную Корею. В Кремле на это заявили, что окончательное решение будет за оперативным штабом правительства.
Однако для начала необходимо наладить внутрироссийские авиаперевозки с соблюдением мэр противодействия распространению инфекции и в целях восстановления внутреннего туризма, — заявил в понедельник представитель Минтранса. О перспективах российской туротрасли в тот же день говорил и премьер-министр Михаил Мишустин, по словам которого, она — не только одна из самых пострадавших в ситуации с пандемией, но обладающая крайне высоким потенциалом и в текущих условиях приобретающая стратегическое значение. На совещании с вице-премьерами он заявил о необходимости заняться системным развитием туристической отрасли:
«У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм. Проблема в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам», — заявил премьер.
Пока, впрочем, и развивать нечего — практически все российские курорты по-прежнему закрыты. В том же Крыму, по словам представителей Ростуризма, пляжи должны открыться только к 17 июня. Премьер Мишустин сегодня обещал открыть доступ на отечественные курорты с 1 июля. До этого времени ни тебе турецких берегов, ни крымских.
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Общество , Михаил Мишустин , Минздрав РФ , Росавиация , ВОЗ , Минтранс РФ , Правительство РФ , Роспотребнадзор , ЕАЭС
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