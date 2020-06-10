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В Госдуме предложили установить в городах памятники погибшим от пандемии 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
В РФ хотят установить памятники погибшим от пандемии
Фото: Andrea Fasani / EPA / ТАСС
В Госдуме предложили увековечить память людей, погибших в ходе пандемии коронавируса. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
По словам Милонова, наша страна ведёт борьбу с распространением коронавируса: тысячи медиков и волонтёров ежедневно рискуют здоровьем, чтобы помочь людям на фоне распространения COVID-19. Тогда как некоторые из них уже отдали свои жизни во время этого испытания.
В связи с чем парламентарий предлагает установить в городах страны памятники борцам с пандемией и её жертвам.
Прошу вас рассмотреть возможность увековечивания памяти всех участников ликвидации пандемии коронавируса в нашей стране. Сейчас, действительно, борьба ещё не завершена, но неизбежно грядёт время, когда мы все будем вспоминать подвиг тех, кто ценой себя защитил жизни остальных граждан России. Считаю допустимым, если в каждом крупном городе нашей страны появится соответствующий мемориал погибшим врачам, должностным лицам и жертвам коварного вируса наподобие мемориалов участников Великой Отечественной войны, — говорится в обращении.
По данным на 9 июня, пандемия коронавируса по всему миру коснулась 7,2 млн человек, из которых 410 тысяч умерли. В России выявили больше 485 тысяч заболевших инфекцией, свыше 6000 от неё скончались.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. По его словам, уже шестой день прирост заболеваемости в стране не превышает 2%, а в Москве 1%. Премьер напомнил, что всего в России было сделано 12,5 млн тестов на COVID-19.
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Комментарии
Общество , COVID-19 , Михаил Мишустин , Виталий Милонов , Госдума
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