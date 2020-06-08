В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100 

России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей. Ею может стать разработанный ранее, но не запущенный в серийное производство самолет Ту-334, заявил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов , которого цитирует ТАСС.

«Предлагается рассмотреть возможность использования на внутренних маршрутах самолетов серии Ту-334, которые прошли все стадии испытаний, что в короткие сроки позволит развернуть их серийное производство», — отметил Кутепов.

По его словам, в конструкции SSJ100 есть недостатки, в частности, низкий клиренс — расстояние от двигателя до земли. Из-за этого использовать самолет можно будет не во всех российских аэропортах. Характеристики SSJ100 в целом серьезно ограничивают возможность его эксплуатации. Помимо этого, в его производстве не полностью реализовано импортозамещение — на данный момент доля российских комплектующих составляет около 68 процентов.

По словам Кутепова, возобновление производства Ту-334 может быть включено в программу по развитию авиационной промышленности.

Выпуск Ту-334 начался в 1999 году, однако с тех пор было построено только два самолета, а от серийного производства решено было отказаться, в том числе для того, чтобы не создавать конкуренцию SSJ100. При этом по многим характеристикам Ту-334 превосходил аналог и почти полностью состоял из российских комплектующих.

За время эксплуатации SSJ100 несколько раз попадал в аварии, крупнейшая из которых произошла в мае прошлого года в московском аэропорту «Шереметьево» . В результате нее погиб 41 человек, еще 10 получили ранения.