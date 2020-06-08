Следователю пририсовали маску на фото с врачами 

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Пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области в фоторедакторе нарисовала маску следователю, который провел встречу с сотрудниками скорой помощи, записавшими видеообращение из-за отсутствия выплат за работу с пациентами с коронавирусом.

Как сообщает издание «Подъем» , на встрече с медиками начальник следственного отдела Алексеевского района Александр Сиденко, как и большинство участников мероприятия, был без маски. Однако для публикации на сайте сотрудники пресс-службы пририсовали следователю маску в фоторедакторе.

В белгородском СК инцидент пока не прокомментировали.