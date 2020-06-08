Следователю пририсовали маску на фото с врачами 

Пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области в фоторедакторе нарисовала маску следователю, который провел встречу с сотрудниками скорой помощи, записавшими видеообращение из-за отсутствия выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Как сообщает издание «Подъем», на встрече с медиками начальник следственного отдела Алексеевского района Александр Сиденко, как и большинство участников мероприятия, был без маски. Однако для публикации на сайте сотрудники пресс-службы пририсовали следователю маску в фоторедакторе.
В белгородском СК инцидент пока не прокомментировали.
Как сообщал «Рамблер», в начале апреля президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией, доплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям — 25 тысяч рублей. В мае медицинские работники начали массово жаловаться на отсутствие или мизерный размер выплат. Путин раскритиковал чиновников за «бюрократическую канитель» с надбавками и заявил, что проблемы с выплатами возникли из-за нечетких формулировок в соответствующем постановлении правительства.