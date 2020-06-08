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Синоптики прогнозируют жару до 40 градусов на юге России 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
На юг России придет 40-градусная жара
Фото: РИА Новости
Аномально жаркая погода на юге России будет продолжаться с 8 по 13 июня. Температура воздуха в отдельных регионах достигнет 42 градусов тепла, сообщает пресс-служба Росгидромета.
"На юге европейской территории России 8-13 июня сохранится жаркая погода: в Волгоградской области максимальная температура днем 30-35 градусов тепла, что на 6-9 градусов выше нормы, 12-13 июня 30-40 градусов тепла; в Астраханской области 35-42 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае ожидается 30-35 градусов тепла, в отдельные дни на Ставрополье до 39 градусов тепла, что на 6-9 градусов выше нормы. В республиках Северного Кавказа преобладающая температура днем составит 29-36 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.
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Общество , Погода , Росгидромет
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