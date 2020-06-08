Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В кабмине разъяснили порядок выезда россиян за границу 

ТАСС 28 минут назад
Россияне, которым разрешается выезд в другие страны, нужно будет предъявлять документы, подтверждающие цель поездки.
Как говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на сайте кабинета министров, нужны будут подтверждающие документы для поездок на лечение, на работу или учебу, для ухода за больными родственниками.
Вирусолог выступил против открытия границ России
В распоряжении также уточняется, что въезд для лиц, которые прибывают в РФ с целью лечения, будет осуществляться "при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых РФ в этом качестве, и визы, либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами РФ, а также документов или копий документов, выданных медицинской организацией, подтверждающих приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов, оформленных Минздравом России".
ТАСС: последние новости
В Крыму предлагают использовать вытекающие из пещер в море источники для обеспечения водой В Крыму предлагают использовать вытекающие из пещер в море источники для обеспечения водой Власти Камчатки планируют обустроить городской парк на пляже с черным вулканическим песком Власти Камчатки планируют обустроить городской парк на пляже с черным вулканическим песком Первый канал заявил, что не менял финальные титры "Брата-2" Первый канал заявил, что не менял финальные титры "Брата-2"
Общество , Видео , Минздрав РФ , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье вертолет совершил экстренную посадку
В Подмосковье вертолет совершил экстренную посадку
Москвичам пообещали потепление
Москвичам пообещали потепление
В работе Facebook произошел сбой
В работе Facebook произошел сбой
ЧП в Норильске: собрано 650 кубометров топлива
ЧП в Норильске: собрано 650 кубометров топлива
На сотрудника RT напали во время протестов в Швеции
На сотрудника RT напали во время протестов в Швеции
Видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
00:34
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Стала известна судьба масочного режима в Москве
00:16
Стала известна судьба масочного режима в Москве
Новости Москвы
В деле о разбившемся SSJ 100 нашли нестыковки
05:26
В деле о разбившемся SSJ 100 нашли нестыковки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение