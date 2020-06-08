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Россияне, которым разрешается выезд в другие страны, нужно будет предъявлять документы, подтверждающие цель поездки.

Как говорится в распоряжении правительства РФ , опубликованном на сайте кабинета министров, нужны будут подтверждающие документы для поездок на лечение, на работу или учебу, для ухода за больными родственниками.