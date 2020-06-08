Россияне, которым разрешается выезд в другие страны, нужно будет предъявлять документы, подтверждающие цель поездки.
Как говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на сайте кабинета министров, нужны будут подтверждающие документы для поездок на лечение, на работу или учебу, для ухода за больными родственниками.
В распоряжении также уточняется, что въезд для лиц, которые прибывают в РФ с целью лечения, будет осуществляться "при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых РФ в этом качестве, и визы, либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами РФ, а также документов или копий документов, выданных медицинской организацией, подтверждающих приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов, оформленных Минздравом России".