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Кабмин разъяснил порядок выезда за границу 

Вероника Полынина 12 минут назад
Для выезда за границу россиянам нужно будет предоставить документы, подтверждающие цель посещения другой страны, говорится в распоряжении правительства РФ.
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр России Михаил Мишустин смягчил ограничения на выезд и въезд в страну. Так, россияне смогут выехать в другую страну к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, направиться за рубеж на лечение, работу или учебу.
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В свою очередь, иностранцы смогут въехать в Россию для ухода за близкими родственниками, а также для прохождения лечения.
Для въезда и выезда из страны с указанными целями гражданам необходимо предъявить документы, подтверждающие цель поездки.
Как отметил Михаил Мишустин, решение о смягчении ограничений принято по итогам рассмотрения обращений граждан.
Общество , Видео , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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