Для выезда за границу россиянам нужно будет предоставить документы, подтверждающие цель посещения другой страны, говорится в распоряжении правительства РФ.
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр России Михаил Мишустин смягчил ограничения на выезд и въезд в страну. Так, россияне смогут выехать в другую страну к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, направиться за рубеж на лечение, работу или учебу.
В свою очередь, иностранцы смогут въехать в Россию для ухода за близкими родственниками, а также для прохождения лечения.
Для въезда и выезда из страны с указанными целями гражданам необходимо предъявить документы, подтверждающие цель поездки.
Как отметил Михаил Мишустин, решение о смягчении ограничений принято по итогам рассмотрения обращений граждан.