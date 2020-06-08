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Разрешен выезд некоторых групп россиян за границу 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Разрешен выезд некоторых групп россиян за границу
Фото: ТАСС
Выезд некоторых групп россиян за границу и въезд иностранцев разрешен, следует из распоряжения правительства России от 6 июня.
Документ вступил в силу с момента опубликования, передает РИА «Новости».
Согласно распоряжению, выезжающие из страны на лечение, работу, учебу и для ухода за больными родственниками россияне должны будут предъявить документы, подтверждающие цель посещения другой страны, передает ТАСС.
Въезжающие в Россию иностранцы также должны будут подтвердить приглашение на лечение.
« (Въезд на лечение разрешен) при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых РФ в этом качестве, и визы, либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами РФ, а также документов или копий документов, выданных медицинской организацией, подтверждающих приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов, оформленных Минздравом России», — говорится в документе.
Ранее в Минтрансе заявили, что перед возобновлением рейсов за рубеж авиакомпаниям предстоит решить две задачи: наладить полеты внутри страны с учетом введенных мер и восстановить внутренний туризм.
Источник в авиакругах сообщил, что Росавиация прорабатывает варианты возобновления международного авиасообщения. Днем ранее СМИ также сообщали, что российские авиакомпании готовятся к возобновлению международного пассажирского авиасообщения с 15 июля.
В Кремле говорили, что конкретных дат возможного возобновления международных перелетов нет.
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Общество , Минздрав РФ , Росавиация , Минтранс РФ , Правительство РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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