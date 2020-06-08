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В Кабардино-Балкарии отремонтируют два дома культуры 

Lenta.ru 1 час назад
В Кабардино-Балкарии отремонтируют два ДК
Фото: kbrria.ru
Капитальный ремонт двух домов культуры в Кабардино-Балкарской республики будет завершен в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Минкульта России.
Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Культура». Ремонт проходит в ДК, расположенных в сельских поселениях Светловодское и Шордаково. В них, в частности установили новые окна, уложили пароизоляцию.
Отмечается, что комплекс ремонтных мероприятий планируется завершить до 31 декабря.
Ранее Минкульт объявил о росте популярности домов культуры Забайкалья после проведения в них капитального ремонта.
На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».
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Общество , Минкультуры
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