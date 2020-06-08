Волонтеры очистят берег на Ямале для лежбища моржей 

Волонтеры экологической экспедиции в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) очистят от мусора береговую линию, где в октябре прошлого года было обнаружено лежбище моржей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

В октябре 2019 года ученые обнаружили на северо-западном берегу полуострова Ямал более тысячи особей моржей. Ранее считалось, что в этом районе возможны лишь единичные и кратковременные выходы моржей, без постоянных лежбищ.

"Отряд из восьми человек, сформированный из салехардцев и иногородних участников, с 15 по 31 июля займется очисткой захламленной береговой линии в 45 км от поселка Харасавэй. По прогнозам ученых, морские млекопитающие осенью вернутся на ямальский берег", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в районе лежбища сохранились деревянные постройки бывшей метеорологической станции, территория захламлена металлоломом. Волонтеры "Зеленой Арктики" расчистят береговую линию от бочек из-под горюче-смазочных материалов.

В пресс-службе отметили, что с 13 июля на Ямале стартует экологическая экспедиция на остров Вилькицкого. Добровольцы будут работать на острове в одну смену, в их планах продолжить уборку территории бывшей воинской части и захламленного участка береговой линии. "В 2020 году экологическая экспедиция на остров Вилькицкого пройдет с 13 июля по 3 августа. Поскольку ее организация проводится в непростой эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, Межрегиональная общественная экосоциологическая организация "Зеленая Арктика" решила сформировать отряд волонтеров из 18 человек", — говорится в сообщении.

Межрегиональная общественная экосоциологическая организация "Зеленая Арктика" создана в 2014 году. Ее самые известные проекты — волонтерские уборки островов Белый и Вилькицкого. Экологические экспедиции на острова организуются совместно с некоммерческим партнерством "Российский Центр освоения Арктики". Во многих проектах "Зеленая Арктика" сотрудничает с учеными из сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики.