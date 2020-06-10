Добровольцев для испытания вакцины от COVID изолировали

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В ходе подготовки к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19 добровольцы были помещены на 14-дневную изоляцию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.

Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военные, во вторую — гражданские.

По данным Минобороны, на изоляцию были помещены 50 военнослужащих добровольцев, среди которых 10 медицинских работников. Гражданские добровольцы также размещаются в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

В ведомстве пояснили, что изоляция проводится перед началом вакцинации для исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу.