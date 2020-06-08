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В России стартовал марафон #ОставайсяДонором 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В России стартовал марафон #ОставайсяДонором
Фото: РИА Новости
В России стартовал марафон #ОставайсяДонором, который продлится до 15 июня. Акция организована «Молодежкой ОНФ» совместно со Службой крови ФМБА при поддержке ВОД «Волонтеры-медики».
Один из организаторов марафона Глеб Химич подчеркнул, что донорство крови — это полезная инициатива, которая помогает спасать жизни, сообщает портал Ruposters.
«Несмотря на введенный режим самоизоляции, медицинские организации России призывают постоянных доноров продолжать сдачу крови. И хотя сегодня лечебные учреждения в стране имеют достаточные запасы донорской крови и ее компонентов для покрытия текущей потребности, запасы необходимо пополнять постоянно, чтобы предотвратить ее нехватку в будущем», — отметил Химич.
По его словам, в этот раз особое внимание будет уделено донорам плазмы, которые переболели коронавирусом.
Фото в рамках марафона пользователи размещают с хэштегами #ОставайсяДонором, #ЯОтветственныйДонор, #МыВместе. Подробнее о всероссийском марафоне можно узнать на портале Службы крови.
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Общество , Федеральное медико-биологическое агентство
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