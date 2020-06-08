В Москве отменят пропуска

С 9 июня в Москве будут отмены режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок, как сообщал «Рамблер», были введены в столице в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

5 июня мэр города Сергей Собянин заявил, что 8 июня может быть принято решение о более радикальном и более серьезном ослаблении ограничительных мер. Сегодня Ремчуков сообщил, что режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок будут отмены с 9 июня.

1 июня, как сообщал «Рамблер», в Москве стартовал второй этап снятия ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В его рамках открылись предприятия торговли непродовольственными товарами.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило семь миллионов человек.