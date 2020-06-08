Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ройзман опроверг информацию, что ходил без маски на фестивале в Москве 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Ройзман опроверг слухи, что ходил без маски в Москве
Фото: РИА Новости
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман опроверг информацию о том, что он, болея коронавирусом, ходил без маски на книжном фестивале в Москве.
Ранее Ройзман сообщил на своей странице в Facebook, что заболел коронавирусом. При этом в Telegram-каналах появилась информация, что экс-мэр еще в воскресенье ходил по московскому книжному фестивалю без маски — притом, что, по его собственному признанию, еще пару дней назад почувствовал недомогание.
"Я не был в Москве. Я на самом деле соблюдал всевозможные меры, ко всему относился серьезно. Я даже тренировался в одиночку", — сказал Ройзман РИА Новости в понедельник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Последние новости
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Общество , Евгений Ройзман , РИА Новости , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба масочного режима в Москве
Стала известна судьба масочного режима в Москве 27
В кабмине разъяснили порядок выезда за границу
В кабмине разъяснили порядок выезда за границу 8
Кремль отреагировал на отмену безопасного режима в Москве
Кремль отреагировал на отмену безопасного режима в Москве 86
Пока вы дома: Создание вакцины обернулось саботажем
Пока вы дома: Создание вакцины обернулось саботажем 39
«Путин отказал Трампу выделить военных для охраны»
«Путин отказал Трампу выделить военных для охраны» 1020
Видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
00:34
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Стала известна судьба масочного режима в Москве
00:16
Стала известна судьба масочного режима в Москве
Новости Москвы
В деле о разбившемся SSJ 100 нашли нестыковки
05:26
В деле о разбившемся SSJ 100 нашли нестыковки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение