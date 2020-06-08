Ройзман опроверг слухи, что ходил без маски в Москве

Ранее Ройзман сообщил на своей странице в Facebook, что заболел коронавирусом. При этом в Telegram-каналах появилась информация, что экс-мэр еще в воскресенье ходил по московскому книжному фестивалю без маски — притом, что, по его собственному признанию, еще пару дней назад почувствовал недомогание.

"Я не был в Москве. Я на самом деле соблюдал всевозможные меры, ко всему относился серьезно. Я даже тренировался в одиночку", — сказал Ройзман РИА Новости в понедельник.

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