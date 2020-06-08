Россиянам разрешили выезжать из страны 

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«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — пояснил Мишустин.

По словам главы правительства, иностранцы также получат возможность посетить Россию для лечения, а также ухода за родственниками.

Как писал «Рамблер», что с 27 марта Россией на фоне пандемии коронавируса было прекращено чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами.