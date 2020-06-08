Ройзман заразился коронавирусом

Около часа назад Ройзман опубликовал фотографию, на которой сидит в кресле на фоне шкафа с книгами, обнимая своего кота Финика. В подписи к снимку он рассказал, что несколько дней назад температура его тела выросла до 37 градусов, у него заболело горло и немного заложило уши. Два дня спустя эти симптомы прошли, однако политик все равно решил пройти тест на наличие коронавирусной инфекции.

«Так и есть. Показал», — сообщил он.

Ройзман рассказал, что в настоящее время самоизолировался в библиотеке. Он выразил уверенность, что справится с болезнью, а также надежду на то, что никого не «снес». Кроме того, политик призвал всех россиян относиться серьезнее к ситуации с распространением коронавирусной инфекции — стараться не заболеть, а тех, кто уже заболел, — выздоравливать.