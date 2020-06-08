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У экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана выявили коронавирус 

Газета.Ru и ещё 5 42 минуты назад
У экс-главы Екатеринбурга Ройзмана выявили коронавирус
Фото: РИА Новости
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В публикации он пояснил, что такой результат показал тест. Теперь экс-глава проводит самоизоляцию в библиотеке.
В своем посте Ройзман отметил, что болезнь протекает практически бессимптомно: с незначительным повышение температуры и заложенностью носа и горла.
Также экс-глава призвал всех граждан серьезно отнестись к ситуации с коронавирусом и пожелал выздоровления тем, что уже столкнулся с COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , Евгений Ройзман , ВОЗ , Екатеринбург
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