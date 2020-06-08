У экс-главы Екатеринбурга Ройзмана выявили коронавирус

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В публикации он пояснил, что такой результат показал тест. Теперь экс-глава проводит самоизоляцию в библиотеке.

В своем посте Ройзман отметил, что болезнь протекает практически бессимптомно: с незначительным повышение температуры и заложенностью носа и горла.

Также экс-глава призвал всех граждан серьезно отнестись к ситуации с коронавирусом и пожелал выздоровления тем, что уже столкнулся с COVID-19.