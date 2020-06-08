Россияне назвали самые «летние» книги 

Отмечается, что был организован опрос среди пользователей, показавший, какие книги чаще всего намерены читать и слушать соотечественники в течение трех месяцев. Оказалось, что 50% опрошенных собираются не просто читать летом, но делать это гораздо чаще, чем раньше. Так, 40% респондентов говорили, что у них в планах прочитать свыше 10 книг за лето. В свою очередь 30% участников хотят прочитать 5 книг.

В опросе приняло участие более 1,5 тысячи пользователей.

На четвертой позиции расположились "Таинственный остров" Жюля Верна , а на пятом "Моя семья и другие звери" Джеральда Даррелла. Подчеркивается, что наиболее популярным летним жанром стала классическая литература.

Ранее говорилось, что более 1,5 тысячи раз пассажиры скачивали книги из онлайн-библиотеки метро весной. Первая виртуальная книжная полка появилась на станции "Рассказовка". Затем таблички с QR-кодами разместили на станциях "Чеховская", "Достоевская" и "Библиотека имени Ленина".