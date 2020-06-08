Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео 

Ивановской области поймали питона, двухметровая змея притаилась в траве возле школы в городе Кинешме . Спасатели ловили пресмыкающееся на глазах у удивленных местных жителей. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал BAZA.

После его поимки питон был отправлен в приют для брошенных животных. Владельцы пристанища для оставленных питомцев подали объявление об экзотической находке в поисках ее хозяина. В приют тут же стали звонить желающие заполучить питона люди, они представлялись его владельцами, в то время как настоящий собственник искал своего домашнего любимца по всему городу. Однако бдительные держатели приюта дождались, когда же он объявится, чтобы вернуть ему пропажу.