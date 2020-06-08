Мясников назвал три простые истины для защиты от COVID–19

Они звучат как «не верь, не бойся, не проси». По его словам, важно не верить мифам, непроверенным слухам о лечении коронавируса.
Во-вторых, важно не бояться, поскольку страх снижает иммунитет.
— Были исследования, проведенные на крысах. Испуганное животное болело чаще, чем то, которое чувствовало себя свободно, не испытывает постоянный стресс, — отметил врач. Видео опубликовано на YouYube.
Мясников предостерег людей от того, чтобы они просили лекарство от коронавируса, поскольку его пока нет.
— Не проси лекарства. Вы должны надеяться на свой природный иммунитет: это отсутствие лишнего веса, вредных привычек, спорт. Меры личной профилактики: социальная дистанция, маски, перчатки, — заявил Мясников.