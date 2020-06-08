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Волонтеры расскажут россиянам о сути поправок в Конституцию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 34 1 час назад
Волонтеры расскажут о сути поправок в Конституцию
Фото: РИА Новости
Со следующей недели в общественных местах появится более 3 тыс. информационных стоек, где «Волонтеры Конституции» будут рассказывать гражданам о предлагаемых поправках в Основной закон России и общероссийском голосовании, сообщает пресс-служба организации.
С 1 по 10 июня во всех регионах России проходит очное обучение волонтеров Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции», сообщает РАПСИ.
«Весна этого года стала для активистов корпуса очень насыщенной: добровольцы проходили онлайн обучение, сдавали гражданский экзамен, а также помогали нуждающимся в рамках Всероссийской волонтерской акции #МыВместе. Первого июня стартовал финальный очный этап подготовки активистов общественного корпуса «Волонтеры Конституции» к предстоящей просветительской деятельности на информационных стойках. На обучении волонтеры подробно изучают суть предлагаемых поправок в Конституцию Российской Федерации, для них проводят мастер-классы по особенностям общения с различными целевыми аудиториями, тренинги на командообразование и развитие навыков эффективной коммуникации», — уточнили в пресс-службе.
До этого «Волонтеры Конституции» прошли онлайн-обучение на платформе DOBRO.RU, где прослушали лекции от представителей крупных волонтерских движений страны, а также участников рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
В феврале Центризбирком подписал соглашение о взаимном сотрудничестве с Ассоциацией волонтерских центров, выступившей ранее с предложением о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». В рамках этого соглашения волонтёры будут рассказывать гражданам о предлагаемых поправках в Конституцию и общероссийском голосовании. Ранее более 100 тыс. россиян зарегистрировались на сайте волонтерыконституции.рф.
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Общество , Политика , Социология , Центризбирком России , РАПСИ
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