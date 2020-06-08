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Воробьев оценил уровень социальной службы Подмосковья 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Воробьев оценил уровень социальной службы Подмосковья
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил социальных работников с профессиональным праздником и оценил уровень социальной службы в регионе. Об этом сообщается в его Telegram-канале в понедельник, 8 июня.
Глава региона посетил отдел социальной защиты в подмосковном Краснознаменске.
«Очень приятно, что социальная служба у нас на хорошем счету, но всем нам, как известно, есть к чему стремиться», — сказал он.
С начала введения в регионе режима повышенной готовности социальная служба работает в усиленном режиме. Социальные работники обзванивают жителей чтобы узнать, кому необходимо предоставить помощь. В частности речь идет о покупке продуктов питания. Социальная служба активно сотрудничает с волонтерами, говорится на сайте регионального правительства.
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Общество , Андрей Воробьев , Московская область
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