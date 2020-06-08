Воробьев оценил уровень социальной службы Подмосковья 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил социальных работников с профессиональным праздником и оценил уровень социальной службы в регионе. Об этом сообщается в его Telegram-канале в понедельник, 8 июня.

Глава региона посетил отдел социальной защиты в подмосковном Краснознаменске.

«Очень приятно, что социальная служба у нас на хорошем счету, но всем нам, как известно, есть к чему стремиться», — сказал он.

С начала введения в регионе режима повышенной готовности социальная служба работает в усиленном режиме. Социальные работники обзванивают жителей чтобы узнать, кому необходимо предоставить помощь. В частности речь идет о покупке продуктов питания. Социальная служба активно сотрудничает с волонтерами, говорится на сайте регионального правительства.