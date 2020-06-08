Мишустин анонсировал новое послабление для россиян
Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.
Назван срок появления лекарства от коронавируса в России
Создатели лекарств для борьбы с коронавирусом подали более 90 заявок на получение патента. Скорее всего, в июле появится препарат, который можно будет использовать в лечении зараженных пациентов.
Коронавирус усложнит жизнь Лукашенко
На предстоящие выборы президента Белоруссии окажут влияние экономические последствия пандемии коронавируса и определенное ухудшение отношений Минска с Москвой, считает эксперт итальянского Института международных политических исследований (ISPI) Элеонора Тафуро (Eleonora Tafuro).
Китай обвинили в саботаже создания вакцины
Китай пытается саботировать работу по созданию вакцины от коронавируса на Западе, заявил американский сенатор Рик Скотт.
Коронавирус оставил россиян без отпусков
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру». Отмечается, что 20 процентов респондентов совсем отказались от отпуска в этом году.
Вышли на плато: почти 9 тысяч случаев коронавируса за сутки
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 985, до 476 658 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
В РФ вылечилась половина всех зараженных коронавирусом
За последние сутки в России вылечилось почти четыре тысячи зараженных коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Всего в стране поправилось 230 688 человек, это почти половина от общего количества зараженных.
Москвичей предупредили о повышеном риске от COVID
Риск заноса инфекции извне в Москве выше, чем в других регионах, заявила главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
Ройзман заразился коронавирусом
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
Россиян предупредили о вреде антисептиков
Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил россиян о вреде антисептиков.
«Радикальные» послабления: Москва ждёт отмены пропусков
Власти Москвы анонсировали график отмены ограничений из-за COVID-19: он может быть представлен уже сегодня. Пока подробностями делятся только источники СМИ.