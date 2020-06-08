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Мишустин анонсировал новое послабление для россиян

Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.

Назван срок появления лекарства от коронавируса в России

Создатели лекарств для борьбы с коронавирусом подали более 90 заявок на получение патента. Скорее всего, в июле появится препарат , который можно будет использовать в лечении зараженных пациентов.

Коронавирус усложнит жизнь Лукашенко

На предстоящие выборы президента Белоруссии окажут влияние экономические последствия пандемии коронавируса и определенное ухудшение отношений Минска с Москвой, считает эксперт итальянского Института международных политических исследований (ISPI) Элеонора Тафуро (Eleonora Tafuro).

Китай обвинили в саботаже создания вакцины

Коронавирус оставил россиян без отпусков

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру». Отмечается, что 20 процентов респондентов совсем отказались от отпуска в этом году.

Вышли на плато: почти 9 тысяч случаев коронавируса за сутки

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 985, до 476 658 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

В РФ вылечилась половина всех зараженных коронавирусом

За последние сутки в России вылечилось почти четыре тысячи зараженных коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Всего в стране поправилось 230 688 человек, это почти половина от общего количества зараженных.

Москвичей предупредили о повышеном риске от COVID

Риск заноса инфекции извне в Москве выше, чем в других регионах, заявила главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.

Ройзман заразился коронавирусом

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом . Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Россиян предупредили о вреде антисептиков