Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Настоятель московского храма умер из-за коронавируса 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Настоятель московского храма умер из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Настоятель московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев умер от вызванных коронавирусом осложнений, сообщает в понедельник Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"8 июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев", — говорится в сообщении.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
ТАСС: последние новости
В Крыму предлагают использовать вытекающие из пещер в море источники для обеспечения водой В Крыму предлагают использовать вытекающие из пещер в море источники для обеспечения водой Источник: Росавиация предлагает возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля Источник: Росавиация предлагает возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля Первый канал заявил, что не менял финальные титры "Брата-2" Первый канал заявил, что не менял финальные титры "Брата-2"
Общество , Происшествия , Михаил Васильев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
«Проводили девочку мою»
«Проводили девочку мою»
Панин выругался из-за похорон Кокшенова
Панин выругался из-за похорон Кокшенова
Видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
00:39
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
Армия
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
01:08
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
Происшествия
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
03:23
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
Шоу-бизнес
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
01:59
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Происшествия
Авария с полицейскими попала на видео
00:30
Авария с полицейскими попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение