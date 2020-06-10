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Родителей призвали не навещать детей в летних лагерях 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 57 минут назад
Россиян призвали не навещать детей в летних лагерях
Фото: ТАСС
Минздрав России не рекомендует родителям посещать детей в летних оздоровительных учреждениях, а организовывать общение по Сети для предотвращения риска распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Мы рекомендовали для профилактики заносов инфекции отменить посещения (детей) родителями, особенно при коротких сменах. При этом общение детей, конечно же, нужно сохранить с использованием сети Интернет. Также Минздрав разработал памятку для вожатых по профилактике и раннему выявлению новой коронавирусной инфекции у детей, она так же разослана в регионы РФ», — передает ТАСС его слова.
Также министр отметил, что несмотря на то, что основной упор сегодня при организации детского отдыха направлен на профилактику коронавируса, не стоит забывать и о других заболеваниях.
«Хочу также напомнить, что в предыдущие периоды у нас за медицинской помощью обращались более 118 тыс. детей, и до 2 тыс. детей мы госпитализировали. В том числе нельзя забывать, что дети активно отдыхают, поэтому травмы также сопровождают летний отдых. И таких детей (с травмами) у нас ежегодно поступало в стационары свыше 400 человек», — сообщил он.
Как отметил Мурашко, в случае нехватки медицинского персонала, к работе в летних оздоровительных учреждениях могут привлекаться студенты медицинских вузов старших курсов. Глава Минздрава также отметил, что проработает с Минпромторгом вопрос обеспечения детских лагерей бесконтактными термометрами.
Ранее сообщалось, что международный детский центр «Артек» возобновит прием детей с 1 июля, а если все требования Роспотребнадзоа будут выполнены раньше — то с 15 июня.
Жизнь в России возвращается в привычное русло на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. Детские лагеря и санатории в разных регионах страны постепенно возобновляют работу.
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Общество , COVID-19 , Вторая волна , Михаил Мурашко , Минпромторг , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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