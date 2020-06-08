За сутки в России после коронавируса выписали 3957 человек 

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России в течение суток после выздоровления от коронавирусной инфекции было выписано 3957 человек. Всего за период распространения инфекции вылечилось 230 688 пациентов.

Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки выписано 3 957 человек… За весь период выписано 230 688 человек», — говорится в сообщении.

Накануне выздоровели 5343 человека.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.