В Новороссийске прошла первая репетиция парада Победы 

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Первая репетиция парада Победы прошла в городе-герое Новороссийске , сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

"В Новороссийском гарнизоне состоялась первая тренировка парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне… Тренировки проходят на площади перед Морской государственной академией имени Ф. Ф. Ушакова (МГА), возле мемориала "Малая Земля". 24 июня по улице Советов города-героя Новороссийска пройдут парадные расчеты Воздушно-десантных войск, Черноморского флота и других силовых ведомств. Всего в этом году в параде Победы примут участие более 1300 военнослужащих, около 10 самолетов и вертолетов, более 25 единиц боевой и специальной техники. Также будет задействовано около пяти кораблей Черноморского флота", — говорится в сообщении.

Отмечается, что зрители парада увидят боевые машины десанта БМД-4М, БМД-2КА-У, 120-миллиметровые самоходно-артиллерийские орудия 2С9 "Нона-С", бронетранспортеры БТР-ЗД со стрелками-зенитчиками, вооруженными ПЗРК "Игла", бронеавтомобили "Рысь", 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10" на базе МТ-ЛБ.

Командовать парадом будет командир Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения полковник Андрей Суховецкий, отмечается в релизе.

Ранее президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада в честь 75-летия Победы. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.

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