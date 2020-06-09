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В Калининграде умер заразившийся коронавирусом врач детской больницы 

РИА Новости и ещё 14 1 час назад
Умер заразившийся COVID детский врач в Калининграде
Фото: РИА Новости
Хирург калининградской детской областной больницы Мелик Ростомян, у которого был выявлен коронавирус, скончался во вторник в Калининграде, сообщили журналистам в региональном правительстве.
"Врач-хирург детской областной больницы Мелик Симонович Ростомян скончался сегодня от коронавируса. От лица правительства выражаем соболезнования родными и близким медика", — сообщили в правительстве.
Смерть 57-летнего врача стала 32-м летальным случаем в регионе среди пациентов с коронавирусом.
Всего на 9 июня в Калининградской области на COVID-19 обследованы 62,9 тысячи человек. Выявлены 1858 случаев заражения (45 за сутки), из них 847 человек выздоровели (65 за последние сутки), остаются под медицинским наблюдением 4548 человек.
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Общество , Калининград
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