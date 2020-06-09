Умер заразившийся COVID детский врач в Калининграде

Хирург калининградской детской областной больницы Мелик Ростомян, у которого был выявлен коронавирус, скончался во вторник в Калининграде , сообщили журналистам в региональном правительстве.

"Врач-хирург детской областной больницы Мелик Симонович Ростомян скончался сегодня от коронавируса. От лица правительства выражаем соболезнования родными и близким медика", — сообщили в правительстве.

Смерть 57-летнего врача стала 32-м летальным случаем в регионе среди пациентов с коронавирусом.

Всего на 9 июня в Калининградской области на COVID-19 обследованы 62,9 тысячи человек. Выявлены 1858 случаев заражения (45 за сутки), из них 847 человек выздоровели (65 за последние сутки), остаются под медицинским наблюдением 4548 человек.