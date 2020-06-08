За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 985, до 476 658 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 8 984 человека, за день до этого — 8 855, еще днем ранее — 8 726.

У 36,6 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

Накануне было выявлено 8984 случая заболевания COVID-19.

За последние сутки еще 3 957 человек выписались после выздоровления, 112 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 230 688 пациентов, 5 971 человек скончался.

Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (2001), Московская область (751), Санкт-Петербург (326), Нижегородская область (305), Свердловская область (249), Воронежская область (228), Ростовская область (189), Красноярский край (159), Саратовская область (137), Тыва (131).

За ними следуют: Ханты-Мансийский АО (129), Челябинская область (123), Смоленская область (122), Архангельская область (121), Ивановская область (117), Волгоградская область (117), Тульская область (114), Дагестан (112), Пензенская область (110), Новосибирская область (102).

Менее 100 новых пациентов прибавилось в следующих регионах: Орловская область (97), Ульяновская область (97), Брянская область (94), Тверская область (92), Калужская область (89), Башкирия (89), Ставропольский край (88), Краснодарский край (86), Чувашия (86), Самарская область (86), Иркутская область (85), Ямало-Ненецкий АО (83), Забайкальский край (80), Якутия (80), Кировская область (78), Кабардино-Балкария (76), Рязанская область (75), Карачаево-Черкессия (74), Белгородская область (73), Алтайский край (71).

Менее 70 новых случаев: Ярославская область (68), Пермский край (67), Приморский край (67), Оренбургская область (66), Тамбовская область (65), Владимирская область (62), Курская область (60), Липецкая область (60), Хабаровский край (59), Новгородская область (58), Омская область (58), Татарстан (53), Ленинградская область (50).

Менее 50: Томская область (49), Бурятия (48), Мурманская область (46), Амурская область (46), Мордовия (45), Адыгея (44), Астраханская область (44), Марий Эл (43), Камчатский край (43), Северная Осетия (41), Тюменская область (39), Калининградская область (37), Псковская область (37), Коми (36), Кемеровская область (31), Вологодская область (27), Удмуртия (27), Ингушетия (26), Костромская область (25), Чечня (20).

Менее 20: Карелия (19), Курганская область (18), Сахалинская область (16), Крым (14), Хакасия (13), Магаданская область (12), Калмыкия (11), Республика Алтай (8), Еврейская АО (4), Севастополь (1).

Как сообщал «Рамблер», к 8 июня в стране провели более 13 миллионов тестов на коронавирус, 294,4 тысячи из них — за последние сутки.