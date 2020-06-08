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МГУ стал лучшим среди российских вузов в рейтинге CWUR 

РИА Новости 1 час назад
МГУ стал лучшим среди российских вузов в рейтинге CWUR
Фото: РИА Новости
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова стал лучшим из 46 российских университетов и научных институтов, вошедших в рейтинг Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR), рассказали РИА Новости организаторы.
Рейтинг 2 тысяч лучших университетов мира по версии CWUR — единственный рейтинг университетов, который оценивает качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, а также научную деятельность без использования опросов и информации, предлагаемой университетами.
"Сорок шесть российских университетов и научных институтов попали в этом году в рейтинг топ-2000 университетов, составленный Центром всемирного рейтинга университетов (CWUR) и включающий в себя вузы 94 стран. Лучше всего себя показал Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, поднявшийся на 29 пунктов и занявший 193-е место", — рассказали организаторы.
Отмечается, что МГУ улучшил показатели в категориях "востребованность выпускников" и "научная деятельность". Он стал единственным российским вузом, вошедшим в топ-200. Рейтинг этого года включает институты Российской академии наук.
Отмечается, что это издание рейтинга, включающее информацию за первый квартал 2020 года, показало, что научная деятельность в России пострадала из-за пандемии сильнее, чем в остальных странах "Большой двадцатки". Наиболее пострадавшими областями стали искусство и гуманитарные науки, междисциплинарные науки и общественные науки, а наименее пострадавшими стали иммунология, фармакология и токсикология, а также технические науки.
"Это потрясающе, что российские университеты улучшили свои позиции в мировом лидерстве. Рейтинг этого года подтверждает, что Россия имеет хорошую систему высшего образования, и с улучшенным финансированием российские вузы смогут еще более успешно конкурировать с лучшими университетами мира", — считает президент CWUR доктор Надим Махассен.
Лидером мирового рейтинга девятый год подряд является Гарвардский университет, занимающий первое место в мире по шести показателям из семи, и третье место по качеству обучения. Массачусетский технологический институт сохраняет второе место, опережая Стэнфорд, Кембридж, Оксфорд, Колумбийский университет, а также Принстон. Пенсильванский университет поднялся в этом году на восьмое место в мировом лидерстве, набрав дополнительные баллы в образовательных и исследовательских категориях. За ним идет Университет Чикаго, который также улучшил позиции в категории "качество образования". Йельский университет занял десятое место, улучшив показатели качества образования и преподавательского состава.
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Общество , МГУ , Гарвардский университет , РАН , РИА Новости
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