В Алтайском крае выявили более 70 новых случаев COVID-19 

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Семьдесят один заболевший коронавирусом выявлен в Алтайском крае за сутки, общее число инфицированных достигло 2390 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

“За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлен 71 заболевший коронавирусом, смертельных случаев не зарегистрировано. Общее количество инфицированных 2390 человек, выздоровели за весь период 1026 пациентов”, — говорится в сообщении.

Новых заболевших выявили в Барнауле — 43 человека, Новоалтайске — семь, Славгороде — два, Курьинском районе — два, Смоленском районе — два, Чарышском районе — два, Рубцовске, Бийске, Бийском, Первомайском, Крутихинском, Троицком, Егорьевском, Кулундинском, Благовещенском, Каменском, Заринском, Хабарском, Ельцовском районах — по одному человеку.

“Тяжелобольных — 55, на аппарате ИВЛ — 21… Данные по смертельным случаям не изменились: за весь период скончались 26 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, девять случаев — иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе”, — отмечают в оперштабе.

Алтайский край приступил к первому этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Соответствующий указ накануне, 7 июня 2020 года, подписал губернатор Виктор Томенко . В регионе разрешили занятия спортом на открытом воздухе, работу зоопарков и санаториев с медицинской лицензией. Обязательную самоизоляцию для прибывающих в Алтайский край из других регионов отменили.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф