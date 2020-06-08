Пока вы спали: Названа дата открытия границ 

Названа возможная дата возобновления международных полетов

Росавиация в ближайшее время планирует предоставить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению с 15 июля полетов из России за рубеж. Об этом со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний пишет ТАСС.

По его словам, ожидается возобновление авиасообщения с 15 странами, список которых Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно.

Зарплаты в госкомпаниях приравняют к доходу Мишустина

Правительство России задумалось об ограничении денежного вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний тремя минимальными размерами оплаты труда премьер-министра Михаила Мишустина, то есть 30-ю миллионами рублей в год. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

По словам собеседников газеты, правительство хочет оптимизировать и унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, а также привязать его к нескольким показателям эффективности (KPI). Для глав коммерческих госкомпаний, где Россия не единственный акционер, KPI будут рассчитывать на основании динамики выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих появятся отраслевые KPI.

По задумке властей, исключения из нового правила возможны, иногда зарплаты могут быть больше, но решать это будет президент.

Задержан стрелявший по прохожим москвич

Силовиками задержан мужчина, который вечером 7 июня из окна жилого дома стрелял по прохожим. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В ходе задержания он оказал сопротивление и получил ранение. Ранее в результате стрельбы, которую открыл мужчина, пострадали двое прохожих», — пояснило ведомство.

По данным «Коммерсанта», при штурме также был ранен сотрудник СОБР. СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство, хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ, ст. 213 УК РФ и ст. 317 УК РФ).

Цена нефти Brent преодолела $43

Мировые цены на нефть выросли примерно на 1,5-2% на фоне решения ОПЕК+ продлить сокращения добычи до конца июля. Об этом пишет РИА Новости.

Так, по данным торгов на 8.23 мск, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла до $43,05 за баррель. При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась до $40,11 за баррель.

На Украине заявили о неспособности Зеленского вернуть Донбасс

По словам бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, президент страны Владимир Зеленский не сможет вернуть Донбасс, так как ничего для этого не делает. Об этом она заявила в интервью каналу «112 Украина».

«Эта власть Донбасс не вернет. Донбассу некуда возвращаться, он не вернется в Украину в ее сегодняшнем состоянии. Никогда», — подчеркнула она.

Лукаш высказала мнение, что сейчас в стране «полностью ограничены свободы», жителей Донбасса «считают недолюдьми», а также продолжаются боевые действия и лишь «имитируются некие игры в мирный процесс».